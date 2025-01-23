Під час виконання бойового завдання загинув Василь Захарків з Тернопільщини

Не встигла Васильковецька громада оговтатися від тяжкої втрати, як надійшла ще одна сумна звістка. Повідомляє Чортківська районна державна адміністрація.

21 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новопіль Волноваського району Донецької області загинув Василь ЗАХАРКІВ, житель села Коцюбинці, 1986 року народження.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого.

Доземний уклін та вічна пам’ять Герою України!