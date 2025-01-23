Тернопіль бере 10 мільйонів євро кредиту, щоб купити нові тролейбуси

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть 10 мільйонів євро кредиту для комунального підприємства “Тернопільелектротранс”, яке відповідає за міський електротранспорт у Тернополі. Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Ця позика спрямована на оновлення транспортної інфраструктури міста, зокрема на закупівлю енергоефективних тролейбусів та модернізацію електропостачання, що сприятиме зниженню викидів і поліпшенню якості життя городян, включаючи майже 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Тернополя через війну.

Фінансування включає інвестиційний грант у розмірі 4 мільйонів євро, наданий урядом Канади через Партнерство ЄБРР з питань клімату (HIPCA), та 25-відсоткову гарантію від Іспанії. Крім того, міська влада Тернополя виділить щонайменше 1 мільйон євро на реалізацію проекту.

За кошти кредиту буде придбано 39 сучасних низькопідлогових тролейбусів, обладнаних відеокамерами для забезпечення безпеки пасажирів. Також буде проведено модернізацію підстанції для покращення електропостачання. Очікується, що ці заходи дозволять скоротити річні викиди на 7570 тонн CO₂, 1,2 тонни оксиду азоту та 0,12 тонни твердих часток.