600 доларів за “захист” від мобілізації: в Тернополі викрили корупційну схему

Керівника юридичної фірми затримали на гарячому – чоловік вимагав 600 доларів у військовозобов’язаного, обіцяючи вплинути на рішення посадовців територіального центру комплектування. Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За інформацією слідства, підозрюваний запевняв, що має «знайомства» серед працівників ТЦК і може «вирішити питання» оновлення військово-облікових даних, а також гарантував, що його клієнт зможе безперешкодно залишити ТЦК без вручення бойової повістки.

Фігуранта затримали оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП в області під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на рішення службової особи, поєднане з вимаганням. Стаття передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Поліція встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до цієї корупційної схеми.