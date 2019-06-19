Іван Чайківський: такі апарати мають бути в кожній районній лікарні

З нагоди 80-ліття Козівської центральної районної лікарні та напередодні Дня медика колектив медзакладу отримав вартісний подарунок.

Новий, сучасний електрокоагулятор для зварювання живих тканин вручив аграрій, господар, засновник компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський.

«Ми не вперше допомагаємо лікарням в тих районах, де наша компанія обробляє землю. От і цього разу я прийшов не з порожніми руками. Я хочу, щоб такі апарати були в кожній районній лікарні. Щоб лікар був впевнений, що він здатний вберегти життя пацієнту, бо його робоче місце оснащене всім необхідним», – сказав під час урочистостей Іван Чайківський.

За словами мецената, подбати про те, щоб лікарні мали сучасне обладнання має влада.

«Влада повинна правильно розставляти пріоритети, коли формує видаткову частину бюджету, – продовжує Іван Чайківський . – Для мене життя та здоров’я людей – на першому місці. Так звик працювати, і так буду продовжувати».

На завершення, пан Чайківський подякував лікарям за їхню працю, порівнявши її з працею аграрія.

«І ми і ви не знаємо, що таке вихідні чи свята, бо мусимо працювати, коли є в тому потреба і необхідність», – завершив гість.