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На Тернопільщині відкрили ветеранський центр «Печера Велетнів»

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12 листопада, у Пилявському будинку культури святкували відкриття ветеранського центру «Печера Велетнів» .
Тут надаватимуть соціальну, юридичну та психологічну підтримку ветеранам та членам їхніх родин. А також організовуватимуть курси, тренінги, семінари.
🇺🇦Символічну синьо-жовту стрічку перерізали Трибухівський сільський голова Олег Ковдрин, представники Гадз-Агро Казимир Попіль та Андрій Санагурський, в. о. начальника Управління з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА Тетяна Дуда, керівниця групи соціального розвитку Західного Хабу МХП Уляна Баранина, голова ГО «Година для України» Alla Dihtiarova та староста Пилявського старостинського округу Іван Когут🇺🇦
💪💪💪Відкриття простору стало можливим завдяки співпраці громадськості, бізнесу та влади. А саме, ГО «Година для України» за підтримки Фонд “МХП-Громаді” , МХП, ТОВ “Гадз-Агро” та Трибухівська об’єднана територіальна громада.
Допомагали у реалізації проєкту КП «Вільховець», КУ «Центр надання соціальних послуг» Трибухівської сільської ради та небайдужі жителі Пилявського старостинського округу.
💛🩵

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