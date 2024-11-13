На Тернопільщині відкрили ветеранський центр «Печера Велетнів»
12 листопада, у Пилявському будинку культури святкували відкриття ветеранського центру «Печера Велетнів» .
Тут надаватимуть соціальну, юридичну та психологічну підтримку ветеранам та членам їхніх родин. А також організовуватимуть курси, тренінги, семінари.
Символічну синьо-жовту стрічку перерізали Трибухівський сільський голова Олег Ковдрин, представники Гадз-Агро Казимир Попіль та Андрій Санагурський, в. о. начальника Управління з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА Тетяна Дуда, керівниця групи соціального розвитку Західного Хабу МХП Уляна Баранина, голова ГО «Година для України» Alla Dihtiarova та староста Пилявського старостинського округу Іван Когут
Відкриття простору стало можливим завдяки співпраці громадськості, бізнесу та влади. А саме, ГО «Година для України» за підтримки Фонд “МХП-Громаді” , МХП, ТОВ “Гадз-Агро” та Трибухівська об’єднана територіальна громада.
Допомагали у реалізації проєкту КП «Вільховець», КУ «Центр надання соціальних послуг» Трибухівської сільської ради та небайдужі жителі Пилявського старостинського округу.