На Тернопільщині відкрили ветеранський центр «Печера Велетнів»

Символічну синьо-жовту стрічку перерізали Трибухівський сільський голова Олег Ковдрин, представники Гадз-Агро Казимир Попіль та Андрій Санагурський, в. о. начальника Управління з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА Тетяна Дуда, керівниця групи соціального розвитку Західного Хабу МХП Уляна Баранина, голова ГО «Година для України» Alla Dihtiarova та староста Пилявського старостинського округу Іван Когут