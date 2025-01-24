Раптово помер учасник бойових дій Ігор Острий з Тернопільщини
Раптово помер учасник бойових дій, інспектор відділення обліку мобілізаційної роботи 2 – го відділу Кременецького РТЦК та СП, ОСТРИЙ Ігор Іванович, 1977 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.
Сьогодні, 24 січня 2025 року, орієнтовно о 14:30 год. біля Трьох Валетів відбудеться зустріч. Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (м. Кременець, вул. Захисників України), де одразу відбудеться панахида.
Завтра, 25 січня 2025 року, поховання відбудеться таким чином:
11:00 год. – літія вдома;
11:30 год. – Собор Преображення Господнього, де відбудеться чин похорону;
Після того прямуємо до Майдану Волі, де орієнтовно о 12:30 год. відбудеться прощання.
Поховання відбудеться на Монастирському кладовищі.
Висловлюємо щирі співчуття усім хто знав Ігоря Івановича. Прохання гідно зустріти та вшанувати.
Вічна пам’ять🕯️