Раптово помер учасник бойових дій Ігор Острий з Тернопільщини

Раптово помер учасник бойових дій, інспектор відділення обліку мобілізаційної роботи 2 – го відділу Кременецького РТЦК та СП, ОСТРИЙ Ігор Іванович, 1977 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Сьогодні, 24 січня 2025 року, орієнтовно о 14:30 год. біля Трьох Валетів відбудеться зустріч. Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (м. Кременець, вул. Захисників України), де одразу відбудеться панахида.

Завтра, 25 січня 2025 року, поховання відбудеться таким чином:

11:00 год. – літія вдома;

11:30 год. – Собор Преображення Господнього, де відбудеться чин похорону;

Після того прямуємо до Майдану Волі, де орієнтовно о 12:30 год. відбудеться прощання.

Поховання відбудеться на Монастирському кладовищі.

Висловлюємо щирі співчуття усім хто знав Ігоря Івановича. Прохання гідно зустріти та вшанувати.

Вічна пам’ять🕯️