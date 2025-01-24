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Війна 

Жительку Херсонщини підозрюють у колабораційній діяльності

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За процесуального керівництва прокурорівТернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній діяльності мешканці            с. Заозерне Каховського району Херсонської області (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

У жовтні 2022 року громадянка України,колишня староста с. Заозерне, добровільно пішла на співпрацю з ворогом та погодилася стати головою окупованого росіянами села.

Чиновниця обійняла посаду керівника т. зв. «Заозёрненского территориального отделаКаховского муниципального округа Херсонскойобласти».

Перебуваючи на керівних посадах, колаборанткавиконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, а також контролювала дотримання місцевими мешканцями «законів» держави-агресора.

Вона забезпечувала виконання жителями села розпоряджень окупаційної влади, здійснювала добір кадрів в установи та підрозділи окупаційної адміністрації, організовувала розселення військових рф по будинках односельців, а також схиляла місцевих мешканців до співпраці з ворогом.

Крім того, колаборантка сприяла окупантам у організації примусової російської паспортизації громадян України і впровадженню у навчальних закладах стандартів освіти російської федерації.  

Розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

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