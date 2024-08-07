Загинув захисник України Недільський Михайло Йосипович, 07.02.1971 року народження із с. Майдан. Повідомляє Міський голова Копичинецької громади Богдан Келічавий. Михайло Йосипович був не просто воїном, а справжнім патріотом, який віддав своє життя за нашу свободу. Виконуючи поставлені завдання, він загинув 05 серпня 2024 року поблизу н.п. Новопіль Великоновосілківської громади, Волноваського району Донецької області.

У с. Майдан його знали як доброзичливу, працьовиту та відкриту людину. Він був надійним товаришем і люблячим батьком.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Воїна-Героя Недільського Михайла Йосиповича.