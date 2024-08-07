Резонансне викриття: у Скала-Подільській громаді підробляли товар міжнародного бренду

Поліцейські Тернопільщини продовжують виявляти злочини у різних сферах, в тому числі й у сільськогосподарській, де збитки сягають мільйони гривень. Цього разу слідчі поліції припинили діяльність злочинної групи, яка займалася виготовленням та реалізацією підроблених засобів захисту рослин. Незаконний бізнес організував житель Чортківського району, залучивши до справи ще чотирьох помічників.

Виробництво підроблених засобів захисту організували у складських приміщеннях на території Скала-Подільської громади. Свою продукцію ділки маскували переважно під етикеткою відомого міжнародного бренду ТОВ “Байєр”. Експертиза підтвердила, що у складі препаратів не було жодної діючої речовини, а лише вода, олія, клей та барвник.

Зазвичай продукцію купували невеликі фермерські господарства, адже ціна товару була значно нижчою за ринкову. Своїми діями зловмисники завдали збитків потерпілим на понад 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці одночасно провели 15 санкціонованих обшуків на території 4 областей України. Вилучено чотири транспортні засоби, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності, готову для збуту фальсифіковану продукцію, тару, речовини, з яких виготовляли суміші, здобуті злочинним шляхом кошти — понад пів мільйона гривень та 30 тисяч доларів, а також велику кількість техніки та засобів зв’язку. На все вилучене судом накладено арешт.

Поліцейські встановлюють усіх осіб, причетних до цієї злочинної схеми, в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Далі буде…