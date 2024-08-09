Додому на Тернопільщину Ангелом повертається захисник Петро Петрук
У Шумську громаду надійшла сумна звістка, повідомляє міський голова Вадим Боярський.
Під час важкого бою проти загарбників 08 серпня 2024 року загинув наш земляк – Петрук Петро Степанович, 1972 року народження, житель села Обич.
Служив стрільцем – санітаром. Загинув на Донеччині, виконуючи свій військовий обов’язок з оборони і відсічі збройної агресії ворога. В пам’яті рідних та знайомих Петро назавжди залишиться спокійним, щирим та добрим, завжди готовим прийти на допомогу.
Вічна пам’ять та слава Герою!..
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам.
Зустріч тіла загиблого Героя відбудеться завтра, 10 серпня, в місті Шумськ на Площі Героїв Майдану о 12:00год.
Поховають Героя в неділю, 11 серпня в селі Обич. Чин похорону розпочнеться о 13:00 год.
11 серпня 2024 року в Шумській міській територіальній громаді оголошено днем жалоби.