Під час важкого бою проти загарбників 08 серпня 2024 року загинув наш земляк – Петрук Петро Степанович, 1972 року народження, житель села Обич.

Служив стрільцем – санітаром. Загинув на Донеччині, виконуючи свій військовий обов’язок з оборони і відсічі збройної агресії ворога. В пам’яті рідних та знайомих Петро назавжди залишиться спокійним, щирим та добрим, завжди готовим прийти на допомогу.