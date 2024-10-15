ВАКС застосував привід до свідка у справі ексзаступника голови Тернопільської ОВА

Вищий антикорупційний суд застосував привід до свідка у справі за обвинуваченням колишнього заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Гайдука в одержанні неправомірної вигоди.

Таке рішення 9 жовтня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Клопотання прокурора задовольнити. Застосувати щодо свідка привід до Вищого антикорупційного суду на 21 жовтня 2024 року на 14:00 для участі у судовому засіданні. Виконання цієї ухвали доручити НАБУ», – йдеться в рішенні.

Раніше антикорупційний суд виділив в окреме провадження матеріали стосовно першого заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука, оскільки він мобілізований. Слухання його справи зупинили.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайлу Головку, першому заступнику голови та заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку та Ігорю Гайдуку відповідно. За даними слідства, вони висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України. Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.