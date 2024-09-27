26 вересня збаражани із глибоким сумом прощались із героїчним земляком Михайлом Загурським, відважним воїном, захисником, життя якого обірвала ворожа російська зброя. Повідомляють у збаразькій міській раді.

21 листопада йому мало виповнитись лише 43…

Смертельну травму старший солдат, помічник гранатометника батальйону оперативного призначення отримав 9 вересня внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк на Донеччині. Михайло був одним з перших добровольців, які, не вагаючись, у 2022 році пішли захищати країну від російських зайд.

Щиро співчуваємо згорьованій матері, дружині, осиротілим синам, сестрі, які втратили люблячого сина, чоловіка, батька, брата.

Осиротіла уся Збаразька земля, уся Україна, яка втратила гідного громадянина, мужнього чоловіка і воїна, який не шукав легких шляхів, будував життя власне і своєї країни, не ховаючись від труднощів і загроз.

Нехай же пам’ять про нашого Героя ніколи не тьмяніє, залишається у серцях вдячних нащадків навіки!