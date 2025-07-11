Під час виконання бойового завдання загинув Богдан Смоляк з Тернопільщини

Під час виконання бойового завдання загинув Смоляк Богдан Анатолійович, 1990 року народження, житель села Мирове.

Жорстока війна забрала ще одне життя, зруйнувала щастя ще однієї родини.. Загинув старший солдат 07 липня 2025 року на Сумщині, проявивши стійкість та мужність характеру перед ворогом.