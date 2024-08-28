13:55 | 28.08.2024
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Пантеон Героїв 

У День Незалежності України загинув Святослав Тишко з Тернопільщини

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Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок у Бахмутському районі на Донеччині загинув уродженець села Горигляди, вихованець Коропецької школи-інтернату для дітей сиріт, ТИШКО Святослав Михайлович (05.04.1978- 24.08.2024). Про це йдеться на сторінці Коропець-ІНФО.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким та друзям Героя. Розділяємо біль їх непоправної втрати…
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ 🇺🇦.

⚜Поховання відбудеться на кладовищі села Горигляди. 

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