Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок у Бахмутському районі на Донеччині загинув уродженець села Горигляди, вихованець Коропецької школи-інтернату для дітей сиріт, ТИШКО Святослав Михайлович (05.04.1978- 24.08.2024). Про це йдеться на сторінці Коропець-ІНФО.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким та друзям Героя. Розділяємо біль їх непоправної втрати…

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ .

Поховання відбудеться на кладовищі села Горигляди.