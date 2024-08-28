Дебошир, який влаштував великий кіпіш у Тернополі, може сісти на 15 діб

27 серпня в соціальних мережах з’явилося відео затримання чоловіка співробітниками поліції, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Як з’ясувалося, близько 22 години на пульт Управління поліції охорони в Тернопільській області надійшов сигнал про спрацювання тривожної кнопки в одному із магазинів на вулиці Гетьмана Мазепи у Тернополі.

За декілька хвилин на місце події прибув екіпаж поліцейських охорони. У приміщенні торговельного закладу правоохоронці виявили чоловіка, який вчиняв хуліганські дії, поводився неадекватно й висловлювався нецензурною лайкою. Дебошир перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Поліцейські охорони застосували до правопорушника заходи примусу та доправили до Тернопільського районного управління поліції для встановлення особи. Ним виявився 33-річний місцевий житель.

Відносно тернополянина правоохоронці склали адміністративний протокол відповідно до ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до п’ятнадцяти діб адміністративного арешту.