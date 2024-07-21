06:57 | 22.07.2024
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Пантеон Героїв 

Загинув майже рік тому – Ангелом додому повертається Іван Клименко з Тернопільщини

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На війні загинув КЛИМЕНКО ІВАН ВІКТОРОВИЧ, 1990 р.н., уродженець села Налужжя котрий віддав своє життя за волю України! Повідомляють у Микулинецькій селищній раді.

Життя захисника обірвалося 07 серпня 2023 року в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання, щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Вільшана, Харківської області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого військовослужбовця.

Навіки Честь і Слава нашому захиснику!!

Вічна та світла пам’ять Герою! 

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