На війні загинув КЛИМЕНКО ІВАН ВІКТОРОВИЧ, 1990 р.н., уродженець села Налужжя котрий віддав своє життя за волю України! Повідомляють у Микулинецькій селищній раді.

Життя захисника обірвалося 07 серпня 2023 року в результаті ворожого обстрілу, під час виконання бойового завдання, щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Вільшана, Харківської області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого військовослужбовця.

Навіки Честь і Слава нашому захиснику!!

Вічна та світла пам’ять Герою!