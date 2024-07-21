З Тернополя буде безкоштовний транспорт на поховання Ірини Фаріон

У понеділок, 22 липня о 14:00 у Львові по вулиці Театральній, 11 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться прощання зі «свободівкою», мовознавицею, та громадською діячкою Іриною Фаріон. Чин поховання відбудеться на Личаківському кладовищі.

Для доїзду у Львів на похорон Ірини Фаріон буде організований безкоштовний транспорт з Тернополя, повідомляють у міській раді. Усі бажаючі можуть записатися на поїздку через цілодобовому гарячу лінію за номером +380674472919, або 1580 (зі стаціонарних телефонів).

Щиро співчуваємо рідним та близьким. Царство небесне їй та вічна пам’ять!