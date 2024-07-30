Гіркі новини прийшли з фронту, які сповіщають про смерть захисника із Чортківського району, який за покликом серця пішов захищати рідну землю від ворога, повідомляє Хоростківська міська рада, що внаслідок трагічного випадку загинув солдат СЛОБОДЯН Роман Іванович (1982 р.н.) – стрілець-помічник гранатометника стрілецького відділення.

Роман проживав у селі Клювинці, Хоростківської громади.

Також відомо, що військовослужбовець двічі повертався на фронт, для того аби гідно виконувати свій обов’язок перед Батьківщиною. Загинув на Сумщині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.

Обірвалося життя ще одного патріота, який не вагаючись пішов захищати рідну землю.

Слава Україні та всім нашим захисникам.