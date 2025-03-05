Тернопільщина попрощалася із захисником Русланом Бондарчуком

Сьогодні Шумська громада попрощалася із захисником, 47-річним військовослужбовцем Русланом Бондарчуком, який віддав своє життя за Україну, повідомляють у міській раді. Народився та виріс він у селі Биківці. У червні 2022 року Руслан був мобілізований для служби в Збройних силах України. Помер 2 березня 2025 року у місті Хмельницький.

Панахиду за загиблим відслужили в церкві Різдва Пресвятої Богородиці в рідному селі Биківці. Поховали Героя на сільському кладовищі, де він знайде вічний спокій.

Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким Руслана, розділяючи біль цієї тяжкої втрати. У серцях рідних він назавжди залишиться патріотом, який вирізнявся не лише незламною сміливістю та силою духу, а й щирістю, дружелюбністю.

Разом із вами сумуємо, низько схиляємо голови в знак поваги та скорботи. Спочивай з миром, Герою України!

5 березня 2025 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби.