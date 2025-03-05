Підприємства Тернопільщини отримали 235 млн грн бюджетного відшкодування ПДВ

За січень-лютий цього року 117 суб’єктам господарювання області відшкодовано з бюджету податку на додану вартість у сумі 235 млн гривень. Ця сума на 20 млн грн більша, ніж в аналогічному періоді минулого року.

За результатами проведених перевірок податковими органами області у 2025 році упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на суму 1,8 млн гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області наголошує, що відшкодування податку на додану вартість здійснюється прозоро, адже електронна система унеможливлює будь-які сторонні втручання. Платник може отримати бюджетне відшкодування у законодавчо встановлені строки лише в разі правильного ведення податкової звітності, а також без здійснення ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів.

Слід зазначити, що за рахунок відшкодування податку на додану вартість своєчасно поповнюються обігові кошти суб’єктів господарювання, що гарантує розвиток та можливість нарощування обсягів виробництва.