Тернополян запрошують на донацію крові  в пам’ять військовослужбовця та викладача ТНПУ Володимира Брославського

У Тернополі 29 квітня відбудеться благодійна виїзна донація крові, присвячена пам’яті військовослужбовця та викладача ТНПУ Володимира Брославського.

Акцію організовують у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (Освітній ХАБ). Забір крові триватиме з 09:00 до 13:00.

Як повідомляють організатори, ініціативу приурочили до дня народження Володимира Любомировича. Він був викладачем університету та військовослужбовцем.

Донорську кров передадуть для потреб військовослужбовців Збройних сил України. Забір здійснюватимуть фахівці Тернопільського обласного центру служби крові.

Організатори закликають долучитися до акції працівників, студентів, випускників університету, а також усіх, хто знав Володимира Брославського. За їх словами, це можливість вшанувати пам’ять людини конкретною справою та допомогти врятувати життя тим, хто сьогодні боронить Україну.

Для участі у виїзній донації необхідно попередньо зареєструватися за спеціальною формою: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOQtwuy1Z_DoaeybZ0vuMDumUYOXaJzTpi6-AvpBdsOqiT2A/viewform.