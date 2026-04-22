У Тернополі патрульні допомогли повернути додому 83-річного чоловіка

У Тернополі інспектори Патрульної поліції Тернопільської області допомогли літньому чоловікові, який загубився та не пам’ятав, де проживає.

Подія сталася у неділю близько 20-ї години на вулиці Тролейбусній. Патрульні отримали повідомлення про дезорієнтованого чоловіка, який не міг назвати свої дані чи адресу.

Інспектори Владислав Хміль та Анжела Собко встановили особу 83-річного громадянина, розшукали його родичів та з’ясували місце проживання. Згодом чоловіка доправили додому та передали близьким.

Правоохоронці закликають мешканців бути уважними до літніх родичів і подбати про їхню безпеку — зокрема, залишати при них записку з адресою та контактами рідних.

Якщо ви помітили людину, яка виглядає розгубленою та потребує допомоги, слід звертатися на спецлінії 102 або 112.