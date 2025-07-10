Тернопільщина втратила захисника Михайла Лабайчука

Знову смуток огортає Беоежанмьку громаду. Війна забрала ще одне дороге життя… Повідомляє міська рада.

З глибоким сумом сповіщаємо про загибель жителя с. Шибалин Михайла ЛАБАЙЧУКА.

Михайло ЛАБАЙЧУК народився 06 січня 1983 року в с. Шибалин. Навчався в Шибалинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів. Після школи навчався за спеціальністю «водій» у Бучачі. Працював водієм на різних підприємствах та організаціях в Україні та закордоном. У 2021 році проходив строкову військову службу в ЗСУ.

З початком повномаштабного вторгнення в лютому 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ.

Відважний воїн, вірний товариш, надійний побратим.

Солдат ЛАБАЙЧУК Михайло Степанович (06.01.1983 р. – 07.07.2025 р.), стрілець-снайпер 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону військової частини А4808 героїчно загинув 07 липня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Січне Синельниківського району Дніпропетровської області.

В смутку та горі залишились сини Руслан та Артур, сестри Надія, Марія, Ольга, Олеся, брат Ігор.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!

ОРІЄНТОВНА ДАТА ТА ЧАС ПОХОВАННЯ 12 ЛИПНЯ 11:00-12:00.