Чотири молоді життя обірвались у страшній ДТП на Тернопільщині

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня близько 16:10 на автошляху Тернопіль — Ланівці, неподалік села Синява, що входить до Збаразької територіальної громади.

За попередніми даними, 30-річний водій Volkswagen Jetta виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою КамАЗ 55102.

Унаслідок потужного лобового удару загинули:

водій легкового автомобіля,

троє його пасажирів: дві дівчини віком 17 і 19 років та 20-річний хлопець.

Тіла загиблих довелося вивільняти із понівеченого авто рятувальникам. Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть чотирьох людей.

На місці трагедії працювали слідчі з розслідування злочинів у сфері ДТП, екстрені служби та рятувальники.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Триває слідство.