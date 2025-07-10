Чотири молоді життя обірвались у страшній ДТП на Тернопільщині
Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня близько 16:10 на автошляху Тернопіль — Ланівці, неподалік села Синява, що входить до Збаразької територіальної громади.
За попередніми даними, 30-річний водій Volkswagen Jetta виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою КамАЗ 55102.
Унаслідок потужного лобового удару загинули:
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водій легкового автомобіля,
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троє його пасажирів: дві дівчини віком 17 і 19 років та 20-річний хлопець.
Тіла загиблих довелося вивільняти із понівеченого авто рятувальникам. Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть чотирьох людей.
На місці трагедії працювали слідчі з розслідування злочинів у сфері ДТП, екстрені служби та рятувальники.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Триває слідство.