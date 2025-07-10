Михайло Баран повернувся додому: Тернопільщина зустріла свого Героя

Під час першого етапу обміну важкопораненими та тяжкохворими військовополоненими між Україною та Росією на волю повернулися сім жителів Тернопільщини. Серед них — наш земляк, військовослужбовець з села Підзамочок Михайло Баран. Це повернення стало довгоочікуваною та знаковою подією для всієї Бучацької громади, що переживала місяці тривоги та невідомості.

Рідні Михайла не полишали надії, що наставить момент, коли він знову переступить поріг свого дому. І ось цей день настав. Зустрічали героя з квітами, прапорами та щирими словами вдячності всі односельчани. Особливо зворушливими були емоції дітей, які подякували за мужність і стійкість.

Володимир Михайлюк, перший заступник бучацького міського голови, привітав Михайла з поверненням, подякував за героїзм та вірність присязі. Після урочистої зустрічі Михайло відвідав могили своїх загиблих побратимів, поклавши квіти на могили, вшанувавши пам’ять Героїв біля меморіальної дошки.

Цей день став святом для всієї громади, адже зустрічати своїх Героїв — найважливіша місія для нас усіх. Віримо, що кожен воїн, що зараз в полоні, незабаром повернеться додому.

Слава Україні! Героям слава!