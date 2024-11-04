Тернопільщина втратила захисника Назара Грозовського

На жаль, знову сумна звістка в Заліщицькій громаді, повідомляють у міській раді.

Помер Захисник України – Назар ГРОЗОВСЬКИЙ, житель с. Торське.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким померлого Героя.

Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душах рідних і близьких загиблого.

Назавжди в строю, назавжди в наших серцях…

Жителів громади просять провести “живим” коридором тіло померлого Героя – НАЗАРА ГРОЗОВСЬКОГО – сьогодні орієнтовне об 12:00 год від КНП “Заліщицька центральна міська лікарня” до с. Торське.