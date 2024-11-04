Хвилина мовчання на честь Михайла ПАВЛИКА

Михайло ПАВЛИК, 55-річний захисник України, загинув 5 липня 2022 року під час артилерійського обстрілу в Новомиколаївці на Донеччині.



Народжений 19 листопада 1967 року в селі Долина на Теребовлянщині, Михайло понад 25 років пропрацював в “Обленерго”, де став “Заслуженим енергетиком України” та “Відмінником енергетики України”.



З перших днів повномасштабного вторгнення Михайло добровільно став до лав 105-ї окремої бригади територіальної оборони, де служив стрільцем-помічником гранатометника.



Колеги згадують Михайла як надзвичайно добру, чуйну людину, а побратими – як справедливого, мужнього та відважного воїна.



За свій подвиг Михайло ПАВЛИК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Михайло залишив дружину Оксану Іванівну, доньку Людмилу та сина Андрія. Його поховали 9 липня 2022 року на кладовищі у рідному селі Долина.

За інф. Тернопільської міської ради