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Хвилина мовчання на честь Михайла ПАВЛИКА

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Михайло ПАВЛИК, 55-річний захисник України, загинув 5 липня 2022 року під час артилерійського обстрілу в Новомиколаївці на Донеччині.

Народжений 19 листопада 1967 року в селі Долина на Теребовлянщині, Михайло понад 25 років пропрацював в “Обленерго”, де став “Заслуженим енергетиком України” та “Відмінником енергетики України”.

З перших днів повномасштабного вторгнення Михайло добровільно став до лав 105-ї окремої бригади територіальної оборони, де служив стрільцем-помічником гранатометника.

Колеги згадують Михайла як надзвичайно добру, чуйну людину, а побратими – як справедливого, мужнього та відважного воїна.

За свій подвиг Михайло ПАВЛИК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Михайло залишив дружину Оксану Іванівну, доньку Людмилу та сина Андрія. Його поховали 9 липня 2022 року на кладовищі у рідному селі Долина.

За інф. Тернопільської міської ради

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