00:56 | 17.09.2024
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Олега Ляховича

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На Тернопільщині знову трагедія, повідомляє міський голова Кременця Андрій Смаглюк. 

Загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, солдат, ЛЯХОВИЧ Олег Васильович, 1980 року народження, інспектор прикордонної служби 3 категорії – номер обслуги першої групи переносних зенітно – ракетних комплексів першого зенітно – ракетного відділення прикордонної зенітно – ракетної застави третьої прикордонної комендатури швидкого реагування.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Олега!
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!🇺🇦

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