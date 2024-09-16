Тернопільщина втратила захисника Олега Ляховича

На Тернопільщині знову трагедія, повідомляє міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, солдат, ЛЯХОВИЧ Олег Васильович, 1980 року народження, інспектор прикордонної служби 3 категорії – номер обслуги першої групи переносних зенітно – ракетних комплексів першого зенітно – ракетного відділення прикордонної зенітно – ракетної застави третьої прикордонної комендатури швидкого реагування.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Олега!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!🇺🇦