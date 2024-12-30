Тернопільщина втратила захисника Василя Болдака

Сумна звістка надійшла до Почаївської громади, повідомляє міська рада.

Виконуючи свій військовий обов’язок загинув мужній солдат Болдак Василь Лук’янович, 1966 р.н. уродженець с. Лосятин.

28 грудня 2024 року Василь зазнав поранення несумісне із життям, внаслідок мінометного обстрілу на території Запорізької області. Тіло загиблого буде доставлено та поховано 31.12.2024 року на території Дніпропетровської області в с. Великомихайлівка.

Вічна слава та вічна пам’ять полеглому Герою!

Щирі співчуття рідним та близьким!