Арештували заступника комбрига, якого ДБР підозрює в поборах із підлеглих

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади, який створив схеми поборів з бійців, що ухилялися від служби.

З січня 2024 року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину суми зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. При цьому, деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати.

Слідству відомо щонайменше про чотирьох осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі, спричинені неправомірно виплаченою зарплатою тільки цим бійцям становлять понад 2,2 млн гривень.

За оперативною інформацією, кількість учасників схеми може сягати десятків осіб. ДБР надасть правову оцінку діям всім військовослужбовців, які ухилялися від виконання службових обов’язків у такий спосіб.

Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий – він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям.

Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю.

27 грудня 2024 року працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання підозрюваного та його родини. У ході слідчих дій вилучено автомат, який фігурував у справі проти підлеглого, а також кошти в різній валюті на загальну суму понад 5 млн грн.

Слідство також перевіряє причетність заступника командира до розкрадання в бригаді харчів та іншого майна.

Заступника командира бригади підозрюють у перевищенні службових повноважень, та у привласненні зброї шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.