Допоможіть повернути додому: в Німеччині жорстоко вбили мешканку Тернопільщини та її маленьку доньку

Страшна трагедія сталася у німецькому місті Дорстен 30 червня. У лісі перехожа виявила тіла 32-річної жінки та її доньки віком 1 рік і 7 місяців. Загиблі — українки, які знайшли тимчасовий прихисток у притулку для біженців. У злочині зізнався 16-річний підліток, також українець, повідомляє ТСН.

Загиблу звали Люба Андрусів (у дівоцтві — Дронь). Вона родом з міста Монастириська Тернопільської області. Її молодша донечка, Марічка, загинула разом із мамою. За попередніми даними, обидві стали жертвами жорстокого побиття. Причиною смерті стала черепно-мозкова травма.

Жінка, яка натрапила на тіло Люби під час ранкової пробіжки, спершу подумала, що та просто спить. Але викликала поліцію. Невдовзі неподалік у кущах виявили і тіло дитини.

Увечері того ж дня на місце трагедії прийшов 16-річний хлопець, який зізнався у скоєному. Підозрюваний, за повідомленнями поліції, мешкав у тому самому притулку, що й загиблі. Він не є родичем убитих, але їх добре знав. Свідки розповіли, що бачили його з матір’ю та дитиною на дитячому майданчику. Також зазначають — хлопець часто поводився агресивно, конфліктував, і до нього вже неодноразово викликали поліцію.

На місці злочину поліція проводить масштабне слідство. Вивчаються свідчення очевидців, аналізуються речові докази, очікуються результати судово-медичної експертизи. Слідство також перевіряє можливий зв’язок убивства з попереднім нападом на іншу жінку з дитиною, що стався кількома днями раніше в тому ж районі.

«Вона була доброю матір’ю і просто хотіла спокою»: родичі шукають підтримки для повернення тіл в Україну

Ця трагедія сколихнула не лише місцеву громаду, а й рідне місто загиблої. Як повідомила її двоюрідна сестра Оксана Галичак, після вбивства Люби та Марічки у глибокому горі залишилася їхня мама — бабуся діток, а також 13-річна донька загиблої, Аня. Дівчинка залишилася круглою сиротою.

Родина просить усіх небайдужих про допомогу — необхідні кошти для перевезення тіл загиблих на Батьківщину та організації поховання.

Кожна гривня допоможе в ці тяжкі дні.

📌 Реквізити для допомоги:

Одержувач: Дронь Тетяна Йосипівна (мама загиблої)

Ощадбанк: 5167 8032 7299 9611

🙏 Не залишайтеся осторонь. Підтримаймо українську родину, яка втратила найдорожче.