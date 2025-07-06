Захисник Маріуполя Михайло Діанов одружився: історія про любов, що перемагає війну



Герой України, один із символів незламності оборони Маріуполя, Михайло Діанов поділився радісною новиною — він одружився. У соцмережах старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти опублікував зворушливі світлини з коханою, на яких — щасливі обійми та золоті обручки.

Це не просто весілля, а доказ того, що після жахіть війни наші військові продовжують жити, кохати і будувати майбутнє. Це надихає. Це — перемога людяності.

Михайло Діанов — один із героїчних оборонців «Азовсталі». У 2022 році під час боїв за Маріуполь він отримав важке поранення руки й потрапив у російський полон. Світ облетіло його фото з перебинтованою рукою — без медикаментів, з болем в очах, але з твердим поглядом. Це зображення стало символом мужності українських воїнів.

Після визволення з полону Михайло пройшов довгу й непросту реабілітацію — спершу в Україні, а потім у США. Частину зібраних коштів на лікування він передав на благодійність. Сьогодні Діанов знову у строю — служить у ветеранських структурах Національної поліції.

І тепер — новий етап життя. Подружжя, любов, надія.

Любов перемагає. А наші герої — незламні. 💛💙