Тернопільщина знову у невимовній скорботі. Загинув Василь Заєць

🇺🇦💔🇺🇦Збаражчина знову у невимовній скорботі… Загинув наш земляк із Заруддя старший солдат Василь Заєць. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

🙏😓41-річний воїн став на захист України з першого дня повномасштабного вторгнення російського агресора. Служив в артилерійському дивізіоні.

🙏😓Авіаційний удар по позиціях артилеристів поблизу населеного пункту Преображенка Запорізької області обірвав молоде життя 8 жовтня.

🙏💔Щиро співчуваємо осиротілим доньці та сину, батькам, дружині, усій родині та близьким.

🚔🇺🇦Траурний кортеж будуть зустрічати завтра, 10 жовтня.

Маршрут проляже через Чернихівці.

✝️🇺🇦О 13 годині у Сквері Героїв відбудеться панахида.

Далі процесія попрямує до рідної оселі захисника у Заруддя, де відбудеться парастас.

✝️🇺🇦Чин похорону – у п’ятницю, 11 жовтня, об 11 год.

💔🙏😓Просимо прийти і належно вшанувати Героя, який віддав життя за українську Незалежність.