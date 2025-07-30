Трагічна втрата для Тернопільшини: загинув захисник Євген Рязанов

На превеликий жаль, липень 2025 року став чорним місяцем для Залозеччини. 28 липня, поблизу населеного пункту Виїмка Бахмутського району Донецької області, під час артилерійського обстрілу загинув наш земляк — Євген Рязанов. Йому було 41 рік. Євген був солдатом, стрільцем-снайпером гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти ВЧ А3**2.

Він був одним з тих, хто стояв на передовій, захищаючи рідну землю від ворога. Залишив по собі не лише спогади, але й приклад безстрашної відваги та відданості своїй Батьківщині. Євген загинув в бою за нашу свободу та мирне майбутнє. Ця втрата стала важким ударом для громади, яку він завжди захищав.

“Прощання з нашим Героєм стане важким, але ми завжди будемо пам’ятати його за його відвагу і самовідданість”, — зазначив голова громади Андрій Нога.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Євгена. Вічна слава Герою, який віддав своє життя за мир і свободу нашої країни. Пам’ять про нього буде жити в наших серцях.