На Тернопільщині тривають роботи з водовідведення на державних дорогах

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільської області продовжує роботи з належного водовідведення на державних дорогах області. Одним із важливих об’єктів є автомобільний шлях М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, який є одним із найзавантаженіших.

Зараз підрядна організація працює над влаштуванням прикромочних лотків, які будуть призначені для збору та відведення поверхневих вод. Це важливий етап, оскільки вода, що залишається на дорожньому покритті або проникає в шари дорожнього одягу, здатна значно прискорити руйнування дороги.

Забезпечення належного водовідведення — це запорука довговічності доріг, і для цього регулярно очищаються кювети, лотки, водопропускні труби та водоскидні люки. Крім того, проводиться заливка тріщин дорожнього покриття спеціальним бітумним розчином.

Такі роботи дозволяють не лише підтримувати дороги в належному стані, але й значно продовжують термін їх експлуатації, запобігаючи передчасному руйнуванню покриття.