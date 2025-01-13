На дорогах Тернопільщини в чотирьох ДТП травми отримали 11 пасажирів

Одну автопригоду в п’ятницю, 10 січня, та 4 – у неділю зареєстрували слідчі поліції на дорогах Тернопільської області. До медзакладів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості звернулося 11 людей.

10 січня на автодорозі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка не розминулося два транспортних засоби. За попередньою інформацією, житель Івано-Франківщини, керуючи Subaru Forester, допустив зіткнення із Chevrolet Lacetti, водій якого допустив виїзд на смугу зустрічного руху. До лікарні госпіталізували обох водіїв та двох пасажирів з автівок.

Про автопригоду з потерпілими поблизу села Ангелівка надійшло повідомлення на спецлінію “102” 12 січня близько 12:20. На місце пригоди виїжджали слідчі Збаразького відділення поліції. У ході перевірки з’ясувалося, що водій автопоїзда DAF з напівпричепом допустив зіткнення з вантажівкою MAN TGX, яка рухалася попереду. У результаті удару важкі травми отримав кермувальник DAF. Його госпіталізували в реанімаційне відділення.

Аварія з потерпілими трапилася й біля села Смиківці. О 12:45 водій Mercedes Sprinter, здійснюючи розворот, зіткнувся з Renault Duster. З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапив кермувальник позашляховика.

П’ятьох травмованих госпіталізували до травматологічного відділення й після ДТП поблизу села Посухів. На автодорозі “Бережани-Підгайці” не розминулися два авто. За попередніми даними, водій Opel Astra виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Subaru Outback. До лікарні потрапили водій та двоє пасажирів з Opel Astra та кермувальник й пасажир іншого транспортного засобу.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.