Він жив, навчав, захищав… і до останнього боровся за життя. Тернопільщина втратила захисника Миколу Косюка

Берегами Бережанської громади знову лунає тиша скорботи… Про трагічну новину повідомляє Бережанська міська рада.

Після тривалої боротьби з наслідками важкого поранення, відійшов у вічність житель міста Бережани — Микола КОСЮК. Він жив, навчав, захищав… і до останнього боровся за життя.

Народився Микола 18.06.1977 р. на Хмельниччині. Середню освіту здобував в одній зі шкіл Хмельниччини. Після школи навчався в Тернопільському національному педагогічному університеті за спеціальністю “Фізична культура”. Після навчання переїхав в м. Бережани. Згодом працював вихователем у Бережанській виховній колонії та викладачем фізкультури в Бережанському агротехнічному інституті.

З початком повномасштабного вторгнення добровольцем став до лав Збройних Сил України. Проходив службу у 44 окремій артилерійській бригаді імені Данила Апостола. Був нагороджений відзнакою “Золотий хрест” за бойові заслуги та знищення ворожої техніки.

17 серпня 2024 року отримав важке поранення внаслідок атаки дрону. У критичному стані його доставили до лікарні, де після операції він впав у кому. Попри невтішні прогнози лікарів, дружина Наталія не втрачала віри, і справжнє диво сталося — через 38 днів коми Микола прийшов до тями. Після виходу з коми він проходив складне лікування та реабілітацію. Відновлення було важким, але Микола боровся з усіх сил.

Однак серце Героя зупинилося… 05.08.2025 р. Микола КОСЮК помер.

Всі хто знав Миколу, відгукуються про нього як про доброго, товариського та сильного чоловіка, який завжди мав свою думку і ніколи не йшов за натовпом.

Справжній патріот, надійний побратим та вірний товариш.

В смутку та горі залишились дружина, мати, син. дві доньки, онука, брат.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!

ПРО ДАТУ, ЧАС ТА МІСЦЕ ПОХОРОНУ ПОВІДОМИМО ЗГОДОМ. ПРОХАННЯ СТЕЖИТИ ЗА СТРІЧКОЮ БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.