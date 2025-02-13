Мільйонні махінації? Суд дозволив перевірку фінансів підрядника в Тернополі

У Тернополі розгортається розслідування щодо можливого розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт приміщення під OPEN SPACE. Слідчі встановили, що вартість будівельних матеріалів, закуплених для цього проєкту, була значно завищена, що могло спричинити розтрату близько 1 мільйона гривень.

Як відомо, договір на виконання ремонтних робіт було укладено між Тернопільською міською радою та ТОВ «Венком Інвест». В ході перевірки з’ясувалося, що вартість матеріалів у кошторисній документації значно перевищує ринкову, що викликало підозри у зловживанні бюджетними коштами.

30 квітня 2024 року між Тернопільською міською радою в особі заступника міського голови – керуючого справами Івана Хімейчука, та ТОВ «Венком Інвест», в особі директора Володимира Яремчука, укладений договір на «Поточний ремонт приміщення під облаштування відкритого простору «OPEN SPACE» за адресою вул. Доли, 9 м. Тернопіль в рамках проекту «Підтримка Тернопільської міської ради для економічного відновлення шляхом реалізації місцевої ініціативи «Підприємцем бути легко» (SRER Ternopil), який співфінансується за кошти Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в рамках проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)» (номер проекту 00134284)» на суму 15 984 940,52 грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за замах на привласнення або розтрату майна в особливо великих розмірах. У межах слідчих дій суд ухвалив рішення надати тимчасовий доступ до фінансових та податкових документів підрядної організації. Це дозволить детальніше дослідити фінансові операції компанії та з’ясувати, чи були кошти використані за призначенням.

Правоохоронні органи продовжують розслідування, щоб встановити всіх осіб, причетних до можливих фінансових махінацій. Громадськість Тернополя очікує прозорого розслідування та притягнення винних до відповідальності у разі підтвердження фактів зловживань.

Ситуація перебуває під контролем слідчих органів, а ми стежитимемо за розвитком подій та інформуватимемо про нові деталі цього розслідування.