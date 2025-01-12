Вважався безвісти зниклим, – на війні загинув Руслан Костюк з Тернопільщини

На російсько-українській війні загинув ще один мешканець Чортківської громади – Костюк Руслан Миколайович з с. Горішня Вигнанка (1971 р.н.). Повідомляє міська рада.

Руслан служив на Запорізькому напрямку водієм-електриком у стрілецькому взводі, мав звання старшого солдата.

Вранці 26 грудня 2024 року Руслан із побратимами потрапив під важкий артилерійський обстріл поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області.

Спершу вважався безвісти зниклими, але згодом надійшла інформація про те, що Руслан загинув. 11 січня вдалось провести евакуацію тіла. Під час бою він отримав поранення, несумісні з життям.

Співчуття рідним і близьким…

Дату та час зустрічі тіла Героя у Чорткові повідомимо додатково.