Вважався зниклим безвісти, – росіяни повернули тіло захисника Павла Євчина з Тернопільщини

З болем Козівський селищний голова Сергій Добалюк повідомляє про загибель воїна, жителя села Бишки Євчина Павла Федоровича, 1999 року народження.

Життя військовослужбовця обірвалося під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоселидівка, що на Донеччині.

Майже три місяці Герой вважався зниклим безвісти.

Лише нещодавно росіяни повернули тіло Захисника додому.

Висловлюю глибокі співчуття родині.

🕯️Вічна пам’ять та слава Герою!