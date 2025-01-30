На Тернопільщині водій на ВАЗ врізався у дерево. Є загиблі

Троє людей потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Ушкодження жителі Чортківського району отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 29 січня близько 12:00 в селі Гермаківка. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції, бригада екстреної медичної допомоги та рятувальники.

За попередньою інформацією, 66-річний водій автомобіля ВАЗ 21061 не впорався з керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. У результаті удару людей з салону авто вивільняли пожежники. Водія та одну із пасажирок госпіталізували до реанімаційного відділення, а ще одну жінку забрали в хірургію.

Проте врятувати життя кермувальника медикам не вдалося. Чоловік від отриманих травм помер.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.