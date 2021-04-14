На Тернопільщину привезли ще одну вакцину від коронавірусу

В Україні розпочинається щеплення вакциною CoronaVac проти COVID-19.

На Тернопільщину доставили 1200 доз цього препарату. Про це повідомили в ОДА, з посиланням на Тернополяни.

Як зазначив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, вакцину CoronaVac буде надано поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

“Технологія виготовлення вакцини проста і зрозуміла. CoronaVac – інактивований, тобто на основі “вбитого” вірусу. Ми живемо поруч з інактивованими вакцинами десятки років. Найвідоміша всім мамам в Україні – АКДП проти дифтерії, кашлюка і правця – інактивована. Цю вакцину успішно використовують у багатьох країнах світу”, – написав міністр у Facebook.

Нагадаємо, що 25 березня Україна отримала 215 тис. доз вакцини “СoronaVac”, препарат пройшов 10-денний лабораторний контроль. Всього законтрактували 1,9 мільйона доз. Решта 1,7 мільйона надійдуть найближчим часом.

Більше дізнатися про вакцинацію від COVID-19 можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Фото: Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА, під час отримання чергової партії вакцини.