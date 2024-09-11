16:19 | 11.09.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Перевірені рецепти 

Маленька патріотка із Чорткова Марія Пісоцька зібрала понад 10 тис.грн на ЗСУ

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Маленька патріотка, волонтерка із Чорткова Марія Пісоцька самотужки виготовляла браслети, продавала їх та зібрала у результаті 10 700 гривень, повідомляють у Чорткові. Витратила їх дівчинка на благо – допомогла Збройним Силам України!

За ці кошти придбала два автомобільних акумулятори та два турнікети для 2 Галицької бригади Національної гвардії України.

Марія добре знає, що таке війна і що таке окупант, адже сама родом вона із тимчасово окупованого Криму. Через російську окупацію півострова вся родина переїхала на Тернопільщину. Зараз дівчинка навчається у 6А класі Чортківського ліцею №5.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *