Маленька патріотка, волонтерка із Чорткова Марія Пісоцька самотужки виготовляла браслети, продавала їх та зібрала у результаті 10 700 гривень, повідомляють у Чорткові. Витратила їх дівчинка на благо – допомогла Збройним Силам України!

За ці кошти придбала два автомобільних акумулятори та два турнікети для 2 Галицької бригади Національної гвардії України.

Марія добре знає, що таке війна і що таке окупант, адже сама родом вона із тимчасово окупованого Криму. Через російську окупацію півострова вся родина переїхала на Тернопільщину. Зараз дівчинка навчається у 6А класі Чортківського ліцею №5.