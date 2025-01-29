28 січня у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва імені Романа Іваничука відкрилася виставка творчих робіт молодого художника Святослава Крупи. Його картини відображають біль війни, незламність українського народу та героїзм захисників України.





Святослав – син загиблого Героя Любомира Крупи, воїна ЗСУ, історика, викладача, громадського діяча. Любомир Крупа був членом УНА-УНСО, культурно-просвітницького товариства «Вертеп», працював проректором Тернопільського комерційного інституту та викладачем Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого. У березні 2023 року він загинув у бою на Харківщині.



Мати Святослава – Ірина Крупа, пресофіцер ГУ ДСНС України у Тернопільській області.





Шлях до мистецтва та волонтерства



Святослав Крупа народився 25 жовтня 2006 року в селищі Велика Березовиця на Тернопільщині. Початкову освіту здобув у Тернопільській спеціалізованій загальноосвітній школі I ступеня, а середню – у Тернопільському навчально-виховному комплексі медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки. Навчався у Тернопільській художній школі ім. Михайла Бойчука.



З дитинства Святослав виявляв неабияку любов до мистецтва. Замість іграшок він завжди мав із собою зошит і олівці, малюючи все, що бачив навколо.



Після 9 класу він вступив до Львівського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну, обравши спеціальність «архітектура та містобудування».



З початком повномасштабного вторгнення Святослав став мистецьким волонтером. Він створював картини, продавав їх і передавав кошти на потреби українських військових. Спершу допомагав 105-й бригаді ТРО, у якій служив його батько, а тепер підтримує 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс», де воює його брат Володимир Крупа.





Перша персональна виставка

Першу виставку молодого художника відвідало чимало людей, зокрема, мати Святослава, директор Тернопільської художньої школи імені Бойчука Сергій Музика, член Спілки дизайнерів України Олег Кіналь із дружиною – дизайнеркою та мистецтвознавицею Наталею Кіналь.

На виставці Святослав представив роботи, виконані фломастерами, маркерами та аквареллю. Його картини – це історії, що змушують замислитися. Вони зображують війну, зруйновану землю, чорного ангела з мечем, ворогів із тавром «Z», палаючі танки та лицарів, що боронять Україну, ділиться враженнями Олег Кіналь.



Серед робіт – зображення його батька, якого досі неможливо повернути з тимчасово окупованої території.



Директорка Львівського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну Оксана Макогін підкреслила, що це унікальна подія для їхнього навчального закладу:



«Святослав – перший студент, який організував виставку такого рівня. Це не просто мистецтво, це його громадянська позиція, його вклад у майбутню перемогу».





Одна з робіт Святослава, «Ціна свободи», буде представлена на благодійному аукціоні в Лондоні, де збиратимуть кошти на потреби українських військових.



Виставка у Львові триває на площі Ринок, 9. Відвідавши її, кожен може зазирнути у світ Святослава – світ, що надихає на боротьбу.

Світлини Ірини Крупи та Олега Кіналя