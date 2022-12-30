16:21 | 30.12.2022
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Богдан Буяк знову став ректором ТНПУ

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У Тернопільському національному педагогогічному університеті 29 грудня відбувся другий тур виборів ректора. За попередніми результатами переміг Богдан Буяк.

Попередні результати виборів ректора у Тернопільскому національному педагогічному університеті.

Отже, голоси виборців розділилися так:

– Богдан Буяк – 326 голосів,

– Володимир Місько – 206 голосів.

22 особи не підтримали нікого, та 10 бюлетенів були зіпсовані.

О 17:10 закрилася виборча дільниця. Явка виборців – 91,7%, що  на дві особи більше ніж в 1 турі.

За інф. Місто.

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