Богдан Буяк знову став ректором ТНПУ
У Тернопільському національному педагогогічному університеті 29 грудня відбувся другий тур виборів ректора. За попередніми результатами переміг Богдан Буяк.
Попередні результати виборів ректора у Тернопільскому національному педагогічному університеті.
Отже, голоси виборців розділилися так:
– Богдан Буяк – 326 голосів,
– Володимир Місько – 206 голосів.
22 особи не підтримали нікого, та 10 бюлетенів були зіпсовані.
О 17:10 закрилася виборча дільниця. Явка виборців – 91,7%, що на дві особи більше ніж в 1 турі.
За інф. Місто.