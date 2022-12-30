16:21 | 30.12.2022
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У новорічну ніч комендантська година у Тернопільській громаді скасовуватися не буде

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У новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, в Тернопільській громаді комендантська година скасовуватися не буде і триватиме як зазвичай з 23:00 по 05:00 год.

Щодо роботи громадського транспорту, 31 грудня та 1 січня, він буде працювати у режимі вихідного дня. Традиційно на вихідні кількість одиниць транспорту на маршрутах зменшується на близько 30%, це зумовлено зменшенням кількості пасажиропотоку, водночас це і економія пального та електроенергії.

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