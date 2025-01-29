На Тернопільщині 23-річний молодик вимагав $15 тис. за визнання чоловіка непридатним до військової служби

На Тернопільщині оголосили підозру 23-річному місцевому за ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як розповіли правоохоронці, фігурант запропонував місцевому жителю виготовити документи, які б дозволили уникнути мобілізації. Він запевняв, що має знайомства та може вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії та працівників ТЦК. Однак ціна питання — 15 000 доларів США. Чоловіка затримали під час отримання неправомірної вигоди. Його протиправні дії задокументували оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.