Голос Тернополя зазвучав у Європі: Анастасія Дробоцька перемогла на конкурсі в Коніні

Учениця 7-В класу Тернопільської спеціалізованої школи №3 Анастасія Дробоцька стала володаркою золотої нагороди на 45-му Міжнародному конкурсі пісні і танцю, що проходив у польському місті Конін. Юна артистка не лише впевнено дійшла до фіналу, а й отримала почесне запрошення виступити на гала-концерті, достойно представивши Україну та рідний Тернопіль на міжнародній сцені.

🎶 Анастасія займається вокалом у «Art school Triumf» під керівництвом Анастасії Сичової, є ученицею школи-майстерні фестивалю «Червона рута», а також навчається грі на фортепіано в музичній школі №1 ім. Василя Барвінського.

🎉 Щиро вітаємо талановиту школярку з блискучою перемогою та бажаємо натхнення й нових творчих вершин!