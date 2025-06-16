Надходження ПДВ на Тернопільщині зросли майже на 35%

Протягом січня–травня 2025 року платники податків Тернопільської області сплатили до державного бюджету 1 млрд 425,5 млн грн податку на додану вартість. Це на 367,9 млн грн або 34,8% більше, ніж за аналогічний період торік.

Станом на початок червня в області зареєстровано 3640 платників ПДВ, з них 2977 – юридичні особи та 663 – фізичні особи-підприємці. Порівняно з 2024 роком кількість юридичних осіб зросла на 1,5%, а ФОПів — на 7,5%.

У податковій службі відзначають, що позитивна динаміка — результат активізації бізнесу, відповідального підходу до виконання податкових обов’язків і поліпшення умов для підприємницької діяльності.

Для підтримки платників податків у Тернопільській області працює консультаційний центр, де фахівці надають допомогу щодо реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування, а також причин блокування або внесення до ризикових категорій.