Голова Господарського суду Тернопільської області пішов у відставку

Рішенням Вищої ради правосуддя 14 березня 2023 року Сергія Стопника звільнено у відставку з посади судді Господарського суду Тернопільської області у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.

Професійну діяльність у суді Сергій Григорович розпочав у далекому 1992 році на посаді помічника голови арбітражного суду Тернопільської області. А вже через два роки, у 1994 році, був призначений на посаду судді арбітражного суду Тернопільської області.

У 1995-2009 роках Сергій Стопник обіймав посаду заступника голови Господарського (арбітражного) суду Тернопільської області.

Протягом 2009-2023 років перебував на посаді голови Господарського суду Тернопільської області.

Сергій Григорович нагороджений Знаком “Почесний працівник арбітражного суду України”, “Почесний працівник господарського суду України”, “За сумлінну працю”, Почесною відзнакою Вищої ради юстиції, ювілейними медалями та знаками, численними грамотами та подяками.

Проте найбільші нагороди Сергій Григорович має в особистому житті, адже він є чудовим батьком чотирьох донечок та люблячим дідусем.

Колектив Господарського суду Тернопільської області висловлює Сергію Стопнику щиру вдячність за віддану працю та добре серце.